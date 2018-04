La Regina dei fiori celebrata da moda e natura, il 19 aprile 2018

Un fil rouge, anzi rosa, tra moda e natura che lega la Maison DAPHNÉ di Sanremo a Euroflora, dal 21 aprile al 6 maggio, nei Parchi di Nervi. La casa di moda espone nel Fienile con il tetto in cristallo (13) insieme alla produzione di foulard di seta, una propria rosa “Duchessa di Galliera” che sarà donata al Roseto di Nervi.

La rosa “Duchessa di Galliera”, realizzata dal Maestro ibridatore Antonio Marchese, è stata voluta dalla casa di moda ligure per ricordare Maria Brignole Sale Duchessa di Galliera nel 2018, in occasione del 130° anniversario dalla sua morte. La regina dei fiori ha petali delicatamente profumati, tipici della rosa centifolia, che mutano di colore dal rosso al rosa ricordando la pastosità del velluto genovese.

Una rosa da giardino che nella forma ricorda le rose antiche con la particolarità di essere molto resistente, un fiore che rispecchia la forza caratteriale di Maria Brignole Sale.

«Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze liguri – dichiara Paola Bordilli, assessore al commercio e turismo del Comune di Genova – ho ritenuto importante portare ad Euroflora una rappresentanza della creatività artigiana della nostra terra con una mostra di collezioni dedicate ed ispirate al territorio ed ai fiori liguri».

La Maison DAPHNÉ, eccellenza artigiana della Liguria di ponente, che da sempre si ispira ai fiori e alle bellezze del territorio per le proprie collezioni di foulard, nel corso di 50 anni di attività sartoriale ha sapientemente impresso su seta i più bei fiori della Liguria. Gli esemplari della collezione I Foulard dei Fiori di DAPHNÉ saranno esposti nel fienile dei Parchi di Nervi. Rose, anemoni, garofani, ranuncoli, mimose, violette, ellebori, orchidee, tutti stampati su seta, da ammirare come veri e propri dipinti. Ogni quadro un foulard ed ogni foulard un fiore diverso, dedicato ad un luogo caratteristico della Liguria o ad un personaggio che ha reso celebre il nostro territorio natio. Maria Brignole Sale Duchessa di Galliera, Alfred Nobel, Marija Alksandrovna Zarina di Russia e S.A.S La Principessa Grace de Monaco sono solo alcuni dei nomi di celebri personaggi che hanno un legame con la Liguria.

Conclude Bordilli: «Non vi è modo migliore per raccontare e promuovere il territorio se non attraverso la qualità e la peculiarità delle aziende che in esso vi operano e lavorano».