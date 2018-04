La scienza spiegata ai ragazzi: quando fisica e medicina si alleano per la salute

Due accademici e ricercatori, Gloria Spandre dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Marco M. Massai, docente di Storia della Fisica all’Università di Pisa, sono autori di un “librino”, come loro stessi lo definiscono, per bambini e ragazzi, ma anche adulti curiosi. Si tratta de “I racconti del Prof Henri. Come i fisici hanno aiutato i medici a curare le malattie” appena uscito per le edizioni LibriVolanti con le belle illustrazioni di Alice Milani e Tuono Pettinato.

Informazioni dal sito dell’editore: http://www.istosedizioni.com/?product=i-racconti-del-prof-henri

Informazioni dal sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/index.php/news/item/12256-i-racconti-del-prof-henri