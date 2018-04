Lazio, Astral: traffico sulle strade che portano al mare, cancellate corse Laziomar

Astral Infomobilità comunica che si registra traffico in aumento sulle principali arterie che portano al mare: si procede a rilento sulla Litoranea tra il Lido di Ostia e Marina di Ardea in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche sulla Via Cristoforo Colombo da Vitinia verso il Lido di Castel Fusano e su Lungomare Paolo toscanelli in questo caso a partire dal Lido di Castel Fusano al Lido di Ostia.

Fila a tratti sulla Roma-Tarquinia tra Marina di Cerveteri e Civitavecchia in entrambe le direzioni. Traffico intenso sulle strade che costeggiano il Lago di Albano Laziale.

A causa di venti forti e mari molto agitati, cancellate le corse Laziomar di oggi Formia-Ventotene delle 11.15, Formia-Ponza delle 14.30 e Ventotene-Formia delle 15.00. Da domani lunedì 2 aprile, infine, sara’ attivo dal lunedì al venerdì il nuovo collegamento Ponza-Terracina.