Le soluzione 3M per le Smart City in mostra al Fuorisalone presso Superstudio Più

In occasione della Design Week, 3M, azienda che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita di tutti i giorni, partecipa alla mostra-evento di Materials Village “Smart City: Materials, Technologies & People”, che si terrà al Fuorisalone dal 16 al 22 aprile 2018 presso Superstudio Più. All’esposizione, 3M presenterà due soluzioni innovative e ad alte prestazioni progettate nella logica dello Smart Living e volte al miglioramento concreto della vita di tutti i giorni. I prodotti esposti alla mostra saranno 3M VHB™, tecnologia adesiva per l’incollaggio di un’ampia varietà di materiali, anche in applicazioni complesse, e 3M Bumpon™ paracolpi adesivi ideali in molteplici situazioni per attutire gli urti, assorbire le vibrazioni ed il rumore e creare un morbido piano d’appoggio per le superfici delicate.

Le nostre città cambiano rapidamente e aspetti come la sostenibilità, l’efficienza energetica, la conservazione dell’ecosistema, la sicurezza degli spazi e degli individui e lo “Smart living” sono diventate tematiche di attualità. Attraverso il suo brand 3M Science. Applied to life, 3M si impegna quotidianamente al miglioramento della vita di ogni individuo studiando i cambiamenti dell’ambiente che ci circonda e anticipando quelle che saranno le abitudini del futuro, tramite l’individuazione di alcuni mega trend.

Tra le tendenze intercettate da 3M nella realizzazione del suo progetto outdoor per il Fuorisalone, lo sviluppo della mobilità sostenibile: l’azienda ha rivisitato un mezzo di mobilità tradizionale, il monopattino, assemblandolo esclusivamente con un materiale innovativo e flessibile come 3M VHB™.

Per realizzare questo sfidante progetto e per mostrare le sorprendenti caratteristiche della tecnologia 3M VHB™, l’azienda ha inoltre coinvolto il blogger Silvio De Rossi nell’assemblaggio del monopattino con questo materiale adesivo.

Un altro trend individuato dall’azienda è rappresentato dal bisogno di sicurezza pensato in senso più ampio in termini di protezione delle persone e degli ambienti sia pubblici che privati. Da anni l’azienda lavora per mettere a disposizione tutto ciò che riguarda la protezione dell’individuo e la salvaguardia dei beni di valore, anche grazie all’utilizzo di un materiale come 3M Bumpon™, con un design che può essere facilmente personalizzato per soddisfare ogni tipo di esigenza. Nel progetto per il Fuorisalone, ad esempio, 3M Bumpon™ è giocosamente associato al monopattino per la protezione di gomiti e ginocchia di alcuni rider che gireranno per la città di Milano durante la Design Week su questo curioso mezzo di trasporto.

Prodotti 3M alla mostra “Smart City: Materials, Technologies & People”

3M VHB™

Un materiale adesivo assolutamente innovativo e tecnologicamente avanzato che trova spazio di applicazione in molteplici mercati, dall’aeronautica all’arredamento, ed in molteplici situazioni indoor e outdoor, anche le più estreme, nelle quali sostituisce l’utilizzo di soluzioni meccaniche con un incollaggio strutturale che è stato in questo caso impiegato come unica soluzione per assemblare un monopattino senza l’ausilio di viti e rivetti.

3M Bumpon™

Cuscinetti autoadesivi in elastomero poliuretanico di alta qualità, che svolgono efficacemente la principale funzione di paracolpi protettivi, rappresentando una valida alternativa alle soluzioni tradizionali che vengono avvitate. Si tratta di elementi elastici antiurto utili in svariate applicazioni. I cuscinetti 3M Bumpon™ presentano eccellenti proprietà di assorbimento delle vibrazioni e del rumore e funzionano anche come spaziatori, permettendo la circolazione dell’aria tra gli elementi. Aderiscono inoltre ad una svariata serie di superfici, sono facili da posizionare e non lasciano tracce sulle superfici su cui vengono applicati. Non opacizzano né ingialliscono con il tempo e resistono alla maggior parte dei solventi. Queste caratteristiche li rendono una soluzione ideale come “ammortizzatori” per antine e cassetti, oltre a trovare spazio in applicazioni per il mercato elettronico ed automobilistico.

3M

3M traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita di tutti i giorni.

Con un fatturato di 32 miliardi di dollari USA e oltre 91 mila dipendenti, opera in 200 paesi del mondo. Dalla base di 46 piattaforme tecnologiche, 3M presenta soluzioni innovative in aree di eccellenza; solo qualche esempio: salute, automotive, sicurezza, industria, interior decoration, trasportation, grafica, energia, industria e consumo.

In Italia 3M ha una presenza consolidata da più di 50 anni di attività, circa 700 collaboratori, un fatturato di oltre 455 milioni di euro ed una vastissima gamma di soluzioni tecnologiche. I più elevati standard di sostenibilità caratterizzano la sede di Pioltello Malaspina (Milano), con un Centro Innovazione e 6 Centri Tecnici.