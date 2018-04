LEXAN™ EXL AMHI240F Filament: il nuovo policarbonato firmato SABIC disponibile sulle soluzioni Roboze

Si chiama LEXAN™ EXL AMHI240F il nuovo filamento di policarbonato per FFF presentato lo scorso novembre da SABIC durante la fiera Formnext17 di Francoforte.

E’ un copolimero di policarbonato caratterizzato da elevata resistenza all’urto e duttilità a basse temperature (fino a -30°C) sviluppato per applicazioni estreme nei settori aerospaziale, beni di consumo ed automotive.

Rispetto al policarbonato standard, questo materiale fornisce una resistenza all’impatto Izod con intaglio fino a quattro volte superiore, a temperatura ambiente, e fino a tre volte superiore a -30°C, a seconda dell’orientamento di stampa. Il filamento Lexan EXL ha una temperatura di flessione di 140°C, maggiore di quella di un filamento di acrilonitril-butadiene-stirene (ABS); il che lo rende un valido candidato per impieghi in applicazioni che richiedono resistenza a temperature elevate.

La rispondenza allo standard di infiammabilità UL94 V-0 a 3,0 mm con orientamento bidimensionale (XY) e on-edge (XZ) lo rende anche idoneo per applicazioni che richiedono resistenza al fuoco.

“Siamo lieti che Roboze offra il filamento LEXAN EXL AMHI240F sulle loro stampanti. La nostra visione di aiutare l’industria manifatturiera additiva ad espandere l’uso di materiali ingegneristici nelle applicazioni finali si allinea bene con la capacità di Roboze di fornire stampanti di alta qualità per ambienti industriali“, ha affermato Keith Cox, senior business leader, Additive Manufacturing, SABIC.

Roboze produce stampanti 3D dedicate a polimeri ad alte temperature e dalle performance di alto livello, leader nella produzione di prototipi funzionali e parti finite in PEEK , CarbonPA, CarbonPEEK, Ultem™AM9085F con metodi di manifattura additiva con tecnologia FFF.

LEXAN™ EXL AMHI240F sarà disponibile dalla seconda metà del 2018 sulle soluzioni Roboze , in particolar modo sulla Roboze One+400, andando ad aumentare la versatilità dei propri materiali dedicati al metal replacement come il PEEK e il Carbon PEEK.

La relazione con Sabic conferma ancora una volta la forte attenzione del produttore nella scelta e ingegnerizzazione di nuovi materiali in grado di eccellere dal punto di vista delle proprietà meccaniche, termiche e chimiche.

Le stampanti 3D Roboze hanno superato gli altissimi standard del gruppo saudita SABIC e presenteranno insieme alcuni esempi di prodotti finiti in LEXAN™ EXL AMHI240F a Fort Worth, in Texas, durante la prossima edizione del Rapid + TCT show allo stand 2539.

“Il nuovo policarbonato di SABIC è straordinario!” dice Alessio Lorusso, CEO&Founder di Roboze. “I primi test ci hanno dato delle enormi soddisfazioni e ci permetterà di ampliare ancora di più la gamma dei materiali dalle elevate prestazioni delle nostre macchine. Lavorare insieme a una compagnia così innovativa come SABIC non sarà d’ispirazione soltanto per i nostri tecnici ma per il team intero. Non vediamo l’ora di lavorare insieme.” e conclude “Quando l’esperienza e il know-how si incontrano non possono che portare miglioramenti per tutti”.