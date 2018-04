Terminati i lavori, il Comune ha atteso alcuni giorni prima di riaprirla al transito per monitorare i movimenti della falda dopo le ultime precipitazioni.

Dopo essere stata danneggiata da una frana causata dall’ alluvione del 2014 , la strada che porta alla frazione Montegrazie , a Imperia , era rimasta chiusa per quasi 4 anni: è stata riaperta questa mattina. La messa in sicurezza è costata 308 mila euro.

