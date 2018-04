L’INGV al Villaggio per la Terra 2018

Presso lo stand, allestito al Galoppatorio di Villa Borghese, anche quest’anno l’INGV propone un programma ricco di attività rivolte a scuole e famiglie, con l’obiettivo di diffondere una maggiore sensibilizzazione verso l’ambiente attraverso il divertimento, la conoscenza e le esperienze, conciliando l’aspetto ludico con i contenuti scientifici.

Dalle 9.30 alle 17.00 sarà possibile partecipare ai laboratori di sismologia e vulcanologia, per conoscere le differenze tra una eruzione effusiva ed esplosiva, e per approfondire gli aspetti più sconosciuti dei terremoti. I visitatori potranno, inoltre, esplorare le story maps sui terremoti e sul rischio sismico, una combinazione di mappe interattive e applicazioni che raccontano vari aspetti della sismicità, del monitoraggio e del rischio sismico del nostro territorio. In particolare saranno presentate 4 story maps che tratteranno la sequenza sismica del 2016 in Italia centrale, i principali eventi sismici negli ultimi 50 anni e l’integrazione tra sismicità in tempo reale e database sismologici. Sarà possibile, inoltre, osservare in diretta il lavoro di monitoraggio della sismicità italiana attraverso la rete sismica nazionale, all’interno della tenda in dotazione al Centro Operativo Emergenza Sismica (COES). La tenda rappresenta il presidio INGV in area epicentrale, in occasione di una emergenza sismica, e ospita, al suo interno, una postazione mobile della sala di sorveglianza INGV.

Non mancheranno gli incontri con i ricercatori dell’INGV che il 21 aprile alle 17.00, presso Piazza Obiettivo 7, tratteranno il tema dell’energia geotermica, mentre il 25 aprile alle 16.00, presso Piazza Obiettivo 9, parleranno della comunicazione dei terremoti.

In caso di pioggia, i laboratori saranno sospesi.

Per eventuali variazioni di programma, controllare il sito www.villaggioperlaterra.it