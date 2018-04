Bevono liquore artigianale: oltre 100 morti, è emergenza

Sono ormai oltre 100 le vittime dovute a ingestione di liquore artigianale in Indonesia: si tratta di un’emergenza sanitaria scoppiata nell’arcipelago nel corso delle ultime settimane, secondo quanto reso noto oggi dalla polizia nazionale.

Il vice capo della polizia Muhammad Syafruddin ha dichiarato che la maggior parte dei casi si concentra nella capitale Giakarta e nell’ovest dell’isola di Giava.

Decine di persone sono state ricoverate con sintomi che vanno dalla nausea alla perdita di conoscenza.

Tra le sostanze trovate nei liquori creati artigianalmete ci sono metanolo e insetticidi.

In Indonesia bere alcol è considerato disdicevole, ma non illegale: il mercato nero per gli alcolici è piuttosto diffuso tra le fasce più povere.