A Livigno si chiude la stagione invernale con gli ultimi imperdibili appuntamenti

Livigno si prepara all’arrivo della stagione estiva, con cui si decreta la chiusura ufficiale delle principali piste dedicate agli sport sulla neve, optando per una settimana all’insegna delle ultime adrenaliniche discese sugli sci, divertimento e tanti eventi.

Il piccolo Tibet, infatti, accoglie gli sportivi desiderosi di vivere le ultime esperienze sulla neve in attesa del 29 aprile e del 1 maggio, date fissate rispettivamente per la chiusura degli impianti di risalita del Mottolino e del Carosello. Una sola esclusione verrà fatta per Baby Lac Salin e Federia che rimarranno aperti fino al 6 maggio, garantendo qualche giorno in più di divertimento in quota.

Per l’occasione, solo per la prima settimana del mese di maggio, i due tronchi delle telecabine saranno aperti per il solo trasporto delle persone in quota con un costo dello skipass avvantaggiato pari a 15,00€ a persona.

Quasi una settimana in più quindi per godere dei meravigliosi panorami alpini e abbandonarsi al relax tra la quiete montana e i caldi raggi di sole primaverili.

Proprio per questo motivo la località valtellinese non perde l’occasione di animare il calendario stagionale con sorprendenti appuntamenti.

Rocca Slope Challenge

Lo sci non dorme mai, soprattutto se sono le ultime occasioni per vivere momenti di pura adrenalina sulla neve. Per questo motivo Livigno offre a tutti gli amanti di questo sport un’occasione imperdibile. Il 28 aprile, solo qualche giorno prima della chiusura degli impianti, il piccolo Tibet unisce spirito di competizione e divertimento in occasione della Rocca Slope Challenge. L’appuntamento è il momento perfetto per tutti i coraggiosi che intendono sfidare Giorgio Rocca sulle piste da sci. La competizione, infatti, lancia un guanto di sfida a tutti coloro che vogliono concorrere con il campione e registrare tempi record durante la discesa con gli sci ai piedi. La ricompensa? Un aperitivo offerto da Giorgio Rocca in persona! Il punto di ritrovo per tutti gli sportivi è sabato presso il rifugio Camanelalle 12:40 – 13:10 – 13:45.

Con lo scaldarsi delle giornate, Livigno si presta però anche a giornate all’insegna di attività rigenerative a contatto con la natura e pomeriggi rilassanti tra shopping e wellness.

Conosciuta come la località più trendy della Valtellina, Livigno offre delle opportunità di shopping experiences indimenticabili. Grazie a una vasta area duty free e gli oltre 10km di passeggiata in centro città, non solo i fashion addicted troveranno pane per i propri denti. Negozi di ogni genere, dall’abbligiamento all’hightech, animano il centro assicurando occasioni uniche. Come risaputo, essendo area doganale, il piccolo Tibet delle Alpi offre la possibilità di acquistare a prezzi vantaggiosi diverse categorie merceologiche. Un vero grande outlet ad alta quota, con oltre 250 negozi distribuiti sul territorio, boutique esclusive e monomarca, botteghe artigiane e di generi alimentari con le vetrine che traboccano di leccornie.

La giornata non potrebbe finire meglio se non ad Aquagranda Active You, dove il benessere e il relax sono di casa. Qui, in un ambiente che profuma di rocce e abeti montani, i migliori equipaggiamenti sono messi a disposizione degli ospiti desiderosi di concedersi un break e dedicarsi completamente al proprio corpo e alla propria mente. Ultima novità del centro wellness livignasco assolutamente da non perdere sono le vasche per il bagno nel siero di latte. Un vero e proprio elisir di salute che rinvigoriscono la pelle di tutto il corpo grazie ad amminoacidi, minerali, vitamine e proteine.