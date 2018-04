Livorno: contributi straordinari a sostegno delle famiglie alluvionate, scadenza il 16 aprile

Si avvicina la data di scadenza (il 16 aprile prossimo) per presentare domanda di contributo straordinario da parte di coloro che hanno subito danni dall’alluvione del 10 settembre.

Si tratta di un contributo straordinario che il Comune mette a disposizione per un totale di 365 mila euro (somma dei 200 mila euro messi a disposizione nel bilancio 2018 e del saldo del conto corrente “Livorno nel cuore”) a sostegno di quelle famiglie che hanno subito danni nell’alluvione e rispondano a determinati requisiti. Le risorse saranno infatti distribuite in modo equo, in base a una serie di requisiti individuati da Amministrazione comunale, Commissione Affari Istituzionali e Tavolo di Coordinamento di cui fanno parte varie associazioni (Fondazione Livorno, Fondazione Caritas Livorno Onlus, Rotary Club Livorno, Rotary Club Livorno Mascagni, Lions Club Host, Lions Club Porto Mediceo, Reset, Bimbi Motosi, Soroptimist e Federazione Nazionale Brigate di Solidarietà Attiva).

I requisiti principali richiesti sono: aver presentato la scheda B di ricognizione danno entro il 16 ottobre 2017 scorso e un valore ISEE riferito al 2018 fino a 50mila euro.

I criteri per accedere al bando, le modalità per fare domanda e tutte le informazioni del caso sono consultabili sul sito del Comune nella sezione Bandi e Gare>Avvisi>Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari da erogarsi a sostegno delle famiglie colpite dall’alluvione).

Le domande per accedere al bando vanno inoltrate entro la data del 16 aprile prossimo solo on line (Sportello del cittadino> Domande Contributo Alluvione)

Si ricorda che per procedere è necessario avere le credenziali di accesso ai servizi on line del Comune di Livorno, che possono essere ritirate ai seguenti sportelli: URP ( presso la sede del Comune di Livorno Piano terreno Palazzo Vecchio), Sportello al cittadino Area nord – Piazza Saragat 1(ex circoscrizione 1), Settore Servizi Sociali (Via Mondolfi 173- Pascoli), Settore Scuola Via delle Acciughe 5 secondo piano), in orari lunedì e venerdì 9 – 13 / martedì e giovedì ore 15,30 – 17.30; le credenziali possono richieste tramite anche tramite pec personale all’indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it, secondo la procedura indicata nell’apposito form sullo sportello del cittadino (http://www.comune.livorno.it/pec)

I cittadini che dovessero incontrare difficoltà nella compilazione delle domande potranno rivolgersi a uno dei Punti di Accesso Assistito ai Servizi messi a disposizione: all’URP ( presso la sede del Comune di Livorno Piano terreno – Palazzo Vecchio), allo Sportello al cittadino Area nord – Piazza Saragat 1 (ex circoscrizione 1) e al Settore Servizi Sociali (Via Mondolfi 173- Pascoli).

Ricordarsi di presentarsi allo sportello muniti di credenziali CITEL, ISEE 2018 e scheda B.