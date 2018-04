Luglio e agosto 2018: le località top per godersi spiagge e distese blu, rendendo super felici i bambini

Le più belle spiagge d’Italia con la gioia di vedere i bambini felici di sguazzare e di divertirsi in un vortice di coinvolgenti attività. Con il consorzio Italy Family Hotels, che comprende oltre 100 alberghi in tutto lo stivale selezionati sulla base dei servizi e le opportunità per le famiglie con i bambini, si parte con le valigie leggere, perché ogni necessità per i più piccoli è soddisfatta alla meta. Dalla Calabria, alla Puglia, passando per la costa della Toscana e dell’Emilia Romagna, ecco alcune delle migliori strutture ad un passo dal mare per godersi vacanze indimenticabili, con la massima spensieratezza.

L’unico family hotel con acquapark, in Calabria

È l’unico family hotel in Calabria con acquapark interno e si trova in una delle località più suggestive ed antiche dell’Alto Tirreno calabrese. Il San Domenico Family Hotel di Scalea (CS), sulla Riviera dei Cedri accoglie i bambini e i loro genitori con 3 bellissime piscine di cui una per i più piccoli, una semi olimpionica con scala romana e una piscina lagunare, con scivoli diversi e giochi per divertirsi quando non si è in spiaggia. Il family hotel ospita anche una ludoteca, la biberonia, il ristorante con menu dedicati ed organizza un programma di escursioni, essendo vicino a località naturalistiche di pregio, come il Parco Nazionale del Pollino. A disposizione degli ospiti ci sono, inoltre, mountain bike e biciclette a misura di famiglia e in spiaggia il servizio ombrelloni è sempre assicurato. Durante la settimana che va dal 22 al 29 luglio 2018, c’è lo sconto del 25% sul soggiorno e i bambini dai 3 ai 12 anni non pagano nel terzo e quarto letto. Il prezzo è da 1.150 euro per 2 adulti con 2 bambini. (Tel. 366 3988309)

Il divertimento per ogni generazione sul Gargano, in Puglia

Una vacanza da favola in Puglia, sul Gargano, dove il Gattarella Resort di Vieste (FG) ha proprio tutto ciò che una famiglia con bambini e ragazzi di diverse età possa desiderare. Un villaggio che offre la formula hotel oppure la soluzione residence che sorge su una baia privata, di fronte all’isolotto di Portonuovo, la cittadina di Vieste sullo sfondo e la pineta del Parco Nazionale del Gargano che lo incorona, tra i profumi della macchia mediterranea. Per i genitori la libertà di partire leggeri e spensierati. L’ombrellone in spiaggia è assegnato per tutta la vacanza, l’animazione è garantita fino a mezzanotte. I piccolissimi hanno a disposizione pannolini, merende, isole baby al ristorante e un’alimentazione studiata dai pediatri, culle, seggiolone anche sotto l’ombrellone e tante dotazioni. I più grandi possono giocare nei parchi giochi, con i gonfiabili, il galeone e le piscine. Per i ragazzi c’è la pista da skate, il Bmx park, e poi campi da tennis, corsi di windsurf, per sentirsi indipendenti dai genitori durante le vacanze. Il Gattarella Resort ha vinto il premio Bimbo in Viaggio 2017. Dal 28 luglio al 4 agosto 2018, con la formula hotel in pensione completa 2 adulti con 1 bambino soggiornano a partire da 1.199 euro. Dal 29 luglio al 5 agosto, la formula residence è da 949 euro. (Tel. 0884 703111)

Tra lago, mare ed equitazione nel Parco del Delta del Po, in Emilia Romagna

Immerso nel cuore del Parco del Delta del Po, il Club Village & Hotel Spiaggia Romea a Comacchio (FE) è la struttura ideale per vivere una vacanza all’insegna della natura, del relax, dello sport e dell’intrattenimento. Situato tra un lago privato, mare e pineta riesce a soddisfare le esigenze più eterogenee: dalla tranquillità, grazie al parco di circa 70mila mq che racchiude le strutture del villaggio, alla qualità dei servizi, alla cultura, al divertimento di grandi e piccini. Tre le possibilità di alloggio, l’Hotel Del Parco immerso nel verde, l’Hotel Superior per gli amanti del relax e il Residence “Oasi” per chi ama la vacanza indipendente. Diverse le possibilità di ristorazione: dal ristorante principale per tutti gli ospiti in pensione completa, al ristorantino-pizzeria, dove poter degustare i menu alla carta o la pizza. A disposizione inoltre un piccolo centro benessere, un mini market, un bar e un centro di equitazione. E poi piscine, servizio spiaggia, animazione, palestra, discoteca, attività sportive tra cui mini golf, tiro con l’arco, calcio, calcetto, basket, beach volley, beach tennis, ping pong, tennis, bocce, footgolf, centro nautico sul lago con canoe, pedalò e windsurf. Per i piccoli dai 4 ai 13 anni c’è il mini club e tanti laboratori e attività. Per tutte le famiglie che prenotano un soggiorno estivo di almeno una settimana a luglio o agosto 2018, il Club Village & Hotel Spiaggia Romea offre la partecipazione gratuita dei bambini al “Battesimo della Sella” per un primo approccio con i docili cavalli bianchi di razza Delta. Prezzo a partire da 88 euro a persona al giorno in pensione completa all’Hotel Del Parco. (Tel. 0533 355366)

Il lusso di un 4 stelle superior a Forte dei Marmi (LU), immersi in un parco di 15mila mq a poca distanza dal centro e dalla spiaggia della bella località toscana. È l’Hermitage Hotel & Resort, le cui camere di diverse tipologie hanno grandi spazi e comfort per le famiglie con i bambini. Nel parco c’è la piscina con i giochi, ma l’intrattenimento per i più piccoli continua anche in spiaggia, all’Augustus Beach Club. Il ristorante a bordo piscina propone un ricco menu giornaliero con prodotti biologici dell’orto dell’hotel e a chilometri zero, inoltre per i piccoli ospiti sono previsti kids menu sani e gustosi. A luglio e agosto 2018, il soggiorno in camera classic per 3 persone – 2 adulti e un bambino fino a 5 anni – con colazione, uso della piscina ed intrattenimento per i piccoli, un’Augustus Spa Experience (che comprende il percorso Spa per adulti e un trattamento a scelta in cabina per mamma e bimbo o bimba presso il 5 stelle Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi, collegato all’Hermitage da uno shuttle privato) è a partire da 2.300 euro per 5 notti. (Tel. 0584 787144)