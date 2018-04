Mahindra presenta Automobili Pininfarina: il più recente marchio di auto di lusso sostenibili al mondo

Mahindra & Mahindra Ltd., parte del Gruppo Mahindra con un fatturato di 19 miliardi di dollari US, ha presentato oggi Automobili Pininfarina, il più recente marchio di auto di lusso sostenibili al mondo.

Automobili Pininfarina, controllata da Mahindra & Mahindra Ltd., avrà sede in Europa. L’azienda si occuperà del design, della progettazione e della produzione di veicoli elettrici di lusso tecnologicamente evoluti e dalle elevate prestazioni, destinati ai clienti globali più esigenti e attenti.

In Automobili Pininfarina si fonderanno la leggendaria maestria di Pininfarina nella progettazione automobilistica e l’esperienza di Mahindra nel settore in rapida crescita dei veicoli elettrici (EV), acquisita grazie alla sua partecipazione al Campionato di Formula E. Automobili Pininfarina intende presentare il suo primo modello, una hypercar elettrica firmata Pininfarina, nel 2020.

Paolo Pininfarina, Presidente di Pininfarina SpA, ha dichiarato: “Accogliamo con grande entusiasmo Automobili Pininfarina; il lungo elenco di prestigiose case automobilistiche per cui Pininfarina SpA progetterà vetture in futuro si arricchisce così di un nuovo cliente. Questo progetto aiuta me e la mia famiglia a realizzare il sogno di mio nonno: vedere sulle strade del mondo vetture straordinarie e innovative firmate in esclusiva Pininfarina.”

Anand Mahindra, Presidente del Gruppo Mahindra, ha affermato: “La strabiliante esperienza dell’Italia nel design porta alla creazione di oggetti di autentica bellezza e con uno stile unico. Attingendo all’eredità e al linguaggio del design tramandati dal patrimonio estetico di Pininfarina, svilupperemo un raro oggetto da collezione che solo pochissimi intenditori avranno il privilegio di possedere. Sarà un prodotto innovativo e rivoluzionario, basato su tecnologie evolute. Il Gruppo Mahindra ha investito molto sui veicoli elettrici: rappresentano il futuro. E quando potenza, bellezza e tecnologie EV all’avanguardia si fondono in un’unica vettura, questa sinergia dà vita alla perfetta automobile di lusso, che lascia agli appassionati di quattro ruote tutta la libertà di vivere meravigliose avventure al volante senza nuocere al pianeta.”

Il dr. Pawan Goenka, Amministratore Delegato di Mahindra & Mahindra Ltd. e Presidente di Mahindra Racing, ha dichiarato: “Siamo certi che sia il momento giusto per lanciare Automobili Pininfarina, in virtù della sempre più vasta esperienza maturata da Mahindra nel settore EV grazie alla nostra partecipazione al Campionato di Formula E, dove siamo attualmente secondi nelle classifiche piloti e costruttori, e della maestria comprovata di Pininfarina nel design automobilistico, che ci permetterà di sviluppare veicoli elettrici eleganti e a elevate prestazioni per i mercati globali.”

Automobili Pininfarina sarà guidata da Michael Perschke, Chief Executive Officer. Michael vanta oltre 25 anni di esperienza con importanti marchi tedeschi, dove ha ricoperto diversi ruoli fra cui quello di Direttore Generale. È stato Amministratore Delegato di Audi in India e membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Group Sales India, dal 2010 al 2013. Michael svolgerà un ruolo essenziale nello sviluppo della strategia per Automobili Pininfarina. Sarà affiancato da Per Svantesson, Chief Operating Officer.

Per vanta un’esperienza di rilievo nel settore, che comprende collaborazioni con Volvo Group e NEVS.

Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina, ha commentato: “La nostra vision strategica consiste nell’affermare Automobili Pininfarina come un marchio del lusso sostenibile leader di settore. Sarà l’avverarsi di un sogno in cui agli 88 anni di tradizione nella progettazione automobilistica si uniranno le vaste competenze nel settore dei veicoli elettrici acquisite dal Gruppo Mahindra e da Mahindra Racing nel Campionato di Formula E. Sarà una combinazione unica e potente. Per me è un onore guidare Automobili Pininfarina; la nostra ambizione è farne un marchio rispettato e desiderabile, stimato dagli intenditori che apprezzano la tradizione nel design, la sostanza e le tecnologie EV sostenibili e a elevate prestazioni.”