Malori dopo pranzo di Pasqua: i Nas chiudono il ristorante 

Una quindicina di persone scelgono un ristorante del Chietino per il pranzo di Pasqua e il giorno seguente alcune di loro iniziano ad avere forti problemi gastrointestinali, tanto da finire in ospedale. Il fatto viene segnalato ai Carabinieri del Nas di Pescara, i quali, in collaborazione con il personale della Asl, effettuano un’ispezione nel ristorante, riscontrando gravi carenze igienico sanitarie: alla fine e’ scattato il provvedimento di immediata sospensione dell’attivita’.

Nel corso del controllo, i carabinieri per la tutela della salute hanno anche eseguito il campionamento di alcuni alimenti per la successiva analisi. In ospedale, invece, e’ stata avviata un’indagine epidemiologica sulle persone che, dopo i malori, hanno fatto ricorso alle cure mediche.