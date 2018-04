Ondata di maltempo Liguria: allagamenti, evacuazioni e frane tra La Spezia e Genova

Superlavoro nella notte per i vigili del fuoco, a causa dell’ondata di maltempo che ha investito La Spezia: numerose le chiamate per allagamenti, principalmente nel comune di Sarzana e nella zona di Romito Magra (comune di Arcola), dove è stata evacuata un’abitazione a causa di importanti infiltrazioni dal tetto.

I vigili del fuoco di Sarzana sono intervenuti anche nel comune di Santo Stefano di Magra quando, intorno alle 5 di questa mattina, si sono verificate due grosse frane che hanno rispettivamente interrotto il traffico sulla SS62 (via Cisa) in località Ponzano Magra e una seconda frana che ha interrotto la circolazione in via Martiri della Libertà, sempre a Ponzano. A causa di questo secondo smottamento sono stati danneggiati i tubi che portano il metano alle abitazioni della zona, provocando una grossa perdita di gas.

I vigili del fuoco di Multedo, Genova, sono intervenuti in Piazza Zagora a Pegli per uno smottamento: la collina dietro un palazzo è franata, investendo un’officina posta a pian terreno. Lo stabile, al momento, risulta inagibile. Non ci sono stati feriti.

L’assessore regionale alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, impegnato in un sopralluogo sulle frane che hanno riguardato santo Stefano Magra, si recherà in mattinata in Comune per fare il punto con il sindaco Paola Sisti. Successivamente si recherà a Portofino per un ulteriore sopralluogo allo smottamento che si è creato sabato scorso.