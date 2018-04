I vigili del fuoco di Badia sono in allerta per un pendio del Sasso della Croce che risulta instabile per lo scioglimento della neve. Non sono previste evacuazioni. Un torrente e’ straripato e una quantita’ limitata di fango e sassi e’ finita su una strada secondaria. La zona denominata Roa la Crusc gia’ in passato e’ stata interessata da una frana e ora e’ sotto costante osservazione. Non si tratta comunque della grande frana di Sasso della Croce, come precisano i vigili del fuoco.