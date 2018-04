Maltempo, via alle lettere per il rimborso danni in Emilia Romagna: oltre 300mila euro ad attività

Sono in partenza da oggi le lettere di rimborso per i commercianti (negozi, ristoranti, piccoli artigiani) danneggiati, l’11 e 12 dicembre scorsi, dagli eventi alluvionali che hanno investito la frazione di Lentigione, nel comune di Brescello (Reggio Emilia), Colorno (Parma) e Campogalliano (Modena), con l’esondazione dei fiumi Enza, nella Bassa reggiana, e Parma, e gli allagamenti per la piena del Secchia, nel modenese.

Concluse le istruttorie per il riconoscimento dell’ammissibilità dei danni, affidate ai Comuni dove hanno sede i negozi, le botteghe e le aziende colpite, sono dunque in arrivo gli oltre 300mila euro stanziati con fondi propri della Regione Emilia-Romagna per l’indennizzo degli operatori danneggiati per il ripristino di immobili danneggiati, la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali, compresi impianti e macchinari, la sanificazione dei locali adibiti alle attività, il rifacimento e la messa a norma degli impianti e la ricostituzione delle scorte aziendali.

Inserite anche i costi per le perizie asseverate, presentate assieme alla domanda. I lavori di ripristino e le spese per far ripartire le attività dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2018. In totale sono 22 quelle che riceveranno indennizzi per 300.062 euro: a Campogalliano 4 attività economiche per 111.038 euro; a Colorno 10 attività per 83.190 euro e a Brescello 8 per 105.833 euro. Entro l’estate, infine, sarà dato il via al primo stralcio di circa 200 mila euro per gli interventi di manutenzione all’alveo del fiume Enza.