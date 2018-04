Maltempo Firenze: “Da dicembre emergenze ogni 3 giorni”

“I cambiamenti climatici sono un problema con cui ci dobbiamo confrontare anche in questa citta’: da quando ho il coordinamento della protezione civile, dal dicembre scorso, abbiamo avuto un allarme meteo ogni tre giorni”. Lo ha detto l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze Alessia Bettini intervenendo alla presentazione di Klimahouse Toscana.

“Negli ultimi quattro anni – ha aggiunto – abbiamo avuto tre eventi atmosferici estremi e sono caduti 2.400 alberi. Non era mai successo a Firenze: oggi la sfida e’ la lotta ai cambiamenti climatici”. Firenze, ha spiegato l’assessore, ha sottoscritto il patto 20/20 per ridurre le emissioni del 20% entro il 2020, ed e’ impegnata nella mobilita’ sostenibile, ma tanto dipende anche dall’edilizia: “Con Casa spa – ha detto ancora – abbiamo gia’ realizzato 46 alloggi in viale Giannotti, un grande esempio di riconversione, tutti alloggi di edilizia pubblica in classe A dotati di pannelli solari che possono soddisfare il 50% del fabbisogno di quegli edifici”.

Entro il 2018, ha annunciato Bettini, “saranno inaugurati altri 88 alloggi con queste caratteristiche in via Torre degli agli, e lo stesso e’ previsto in via Schiff, dove pero’ i tempi si sono allungati per una bonifica. Se il pubblico deve dare un’esempio, e lo deve dare, noi attraverso Casa spa stiamo portando avanti progetti proprio in quest’ottica”.