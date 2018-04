La strada provinciale 65 della Futa, uno dei possibili collegamenti attraverso l’omonimo valico Appenninico tra Bologna e Firenze, e’ stata chiusa nel pomeriggio per “un importante smottamento” in localita’ Livergnano, nel Comune di Pianoro. Ne da’ notizia la Citta’ Metropolitana di Bologna. La frana e’ al km 84 della strada provinciale. Solo domani mattina si valutera’ la possibilita’ di un intervento per rimuovere i detriti.