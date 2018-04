Maltempo, frana in Valtellina: interrotta la strada provinciale

Pioggia battente in Valtellina e oggi pomeriggio una frana, la cui entita’ e’ ancora in corso di valutazione, ha interrotto la strada provinciale numero 9 che conduce all’abitato di Val Masino (Sondrio). Un’insegnante che tornava a casa dopo il lavoro si e’ vista piombare sul cofano della vettura due sassi e per un soffio si e’ salvata, cavandosela solo con un grosso spavento. Subito dopo il suo passaggio e’ scivolato a valle il grosso dello smottamento.

Sul posto i Vigili del fuoco e anche il presidente della Comunita’ montana di Morbegno, per un primo sopralluogo volto a stabilire quali saranno gli interventi piu’ urgenti da intraprendere. Il piccolo paese risulta al momento raggiungibile da un percorso alternativo, seppure piu’ disagevole.