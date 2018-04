Guasto alla rete elettrica: ritardi sui treni Roma-Fiumicino

Dalle 20.10 traffico ferroviario rallentato sulla linea FL1, Fara Sabina- Roma-Fiumicino Aeroporto, per un problema alla linea elettrica fra Roma Ostiense e Ponte Galeria. Si segnalano ritardi fino a 90 minuti per i treni in viaggio. Un convoglio metropolitano e un Leonardo express sono fermi. Lo comunica Trenitalia.

E’ in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario, previsto il trasbordo dai treni fermi (in tutto sono coinvolte 275 persone). Rfi fa sapere che alle 21.23 e’ partito il metropolitano che effettuera’ il trasbordo in linea dei tre treni, e non due come era stato comunicato in precedenza, fermi sulla tratta.