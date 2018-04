Maltempo: in difficoltà peschereccio nel porto di Fiumicino 

Ancora disagi sul litorale romano a causa del maltempo e del forte vento il quale, nel pomeriggio, ha creato difficoltà di manovra ad un peschereccio all’interno del porto canale di Fiumicino.

Una forte raffica ha infatti mandato di traverso il natante, impegnato nelle operazioni di posizionamento per riparare a monte nel canale navigabile. Il peschereccio si è avvicinato ed ha rischiato di urtare contro la passerella pedonale, in quel frangente interessata dalle manovre di alzata. L’equipaggio è riuscito, con delle manovre, a raddrizzare l’imbarcazione e a riprendere cosi’ una regolare navigazione, per poi ormeggiare alla banchina.