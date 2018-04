Maltempo Roma, il Codacons: “Città sempre più impreparata alla pioggia”

Ancora una giornata di maltempo a Roma a causa del maltempo che da diverse ore sta interessando la città, con alberi caduti e problemi alla viabilità. “La capitale si conferma per l’ennesima volta del tutto impreparata alla pioggia – attacca il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – . Basta un temporale per mandare in tilt l’intera città, con ripercussioni enormi per i cittadini, costretti a subire disagi sul fronte dei trasporti e della viabilità. Desta forte preoccupazione poi lo stato di alberi e piante, e ci chiediamo cosa sia stato fatto per la manutenzione del verde pubblico, considerato che continuano a cadere e ad abbattersi su auto e marciapiedi sia rami che interi alberi, con rischi evidenti per l’incolumità di automobilisti e pedoni”.

“Non c’è pace per Roma e per i suoi abitanti – prosegue Rienzi – dopo l’emergenza buche ora molte strade sono sommerse dall’acqua, nonostante il pericolo allagamenti lanciato di recente dall’Autorità di Distretto idrografico. Vogliamo sapere cosa ha fatto l’amministrazione per evitare tutto questo e per limitare i disagi agli utenti, vere vittime dell’inadeguatezza di Roma in situazioni di maltempo”, conclude il presidente Codacons.