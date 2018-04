Maltempo Roma, decine di interventi in città e provincia: albero cade su auto, donna ferita

A causa del maltempo circa 40 interventi sono stati effettuati dalle 8 alle 11 sul territorio del comune di Roma e provincia da parte delle squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco. Maggiormente colpite le zone della costa laziale di Ostia, (via Ugo Fellini 42, per un albero che si è appoggiato sulla facciata di un edificio danneggiando un balcone), parte interna della provincia (Marino, Palestrina) e il comune di Roma. Gli interventi hanno riguardato soprattutto rimozioni di rami e alberi pericolanti, caduta tegole, cornicioni e pali a servizio pubblico.

In via Leone XIII il traffico è rallentato a causa di un albero sulla carreggiata. Anche a via Antonio Pacinotti, altezza Lungotevere Vittorio Gassman, un albero è caduto danneggiando alcuni veicoli in sosta. Circolazione rallentata a via Marcello Piacentini, intero tratto, a causa presenza di alberi sulla strada. Stessa situazione in via di Boccea, altezza via dell’Arrone e a viale Pietro De Coubertin altezza rotatoria via Argentina.

Astral Infomobilità ha reso noto che a causa del vento forte, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata in via del Mare, all’altezza dell’incrocio con Acilia al Km 18 in direzione di Roma.

Un albero in particolare è caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all’altezza di Acilia, ed ha colpito un’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. Dalle prime informazioni la donna a bordo dell’auto, una Bmw, è rimasta lievemente ferita ed è stata portata all’ospedale Grassi di Ostia in codice verde.

Mareggiata sul litorale

Anche il litorale romano alle prese con il maltempo e le forti raffiche di vento: mareggiata in corso a Ostia, Focene e Fregene.

Un pino è caduto in via Maiori a Fregene, tra via Porto Azzurro e via Sestri Levante, bloccando il transito sulla carreggiata, mentre nella zona dell’Isola Sacra si sono registrati problemi di alimentazione elettrica, in particolare nella zona di via Monte Solarolo.