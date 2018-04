Maltempo Sardegna: 4.7 milioni per i territori colpiti dall’alluvione 2013

Saranno più di 4,7 milioni di euro le risorse residue messe a disposizione dei Comuni di Olbia, Padru, Galtellì e delle Province di Sassari e Nuoro per nuovi interventi di ricostruzione per i danni dell’alluvione 2013. Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha infatti dato il via libera al Piano degli ulteriori interventi connessi con l’emergenza, approvato lo scorso marzo in Giunta, un’azione necessaria per superare la situazione di criticità e dare gambe alla ripresa economica dei territori colpiti.

A comunicarlo è stata la Regione Sardegna in merito al Piano che prevede l’utilizzo di somme residue sulla contabilità speciale disposte, tra il 2013 e il 2016, per fronteggiare la situazione emergenziale e una prima ricostruzione. Grazie al Piano i territori si avvantaggeranno inoltre degli interventi di ripristino viabilità rurale che realizzerà l’agenzia Forestas.

Il Piano, approvato con delibera n. 13/30 del 13 marzo, prevede uno stanziamento totale di 4.777.241,28 euro sia per il completamento di interventi di ricostruzione già programmati che per nuovi interventi di ricostruzione, tutti relativi all’emergenza del 18 novembre 2013.

Al Comune di Olbia vanno 1,150 milioni di euro per il sistema di raccolta acque piovane (4° lotto). Padru riceve 700mila euro per i lavori di ricostruzione dei ponti sui corsi d’acqua di Neolti, Lerno, Sa Sulzaga.

L’Amministrazione di Galtellì, con 200mila euro, potrà procedere al ripristino della strada comunale Su Gurgu ‘e Pontes. Sono due gli stanziamenti per la Provincia di Nuoro: 800mila euro per la bonifica e sistemazione generale della SP38 al km 23 e 730mila destinati alla manutenzione straordinaria delle SP26 e SP50. Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e recupero di edifici pubblici la Provincia Sassari (ex Olbia Tempio) ha a disposizione 12.200 euro. Infine Forestas sarà il soggetto attuatore per l’azione di ripristino della viabilità rurale con una somma di 1.185.041,28 euro.