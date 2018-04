Maltempo, il sindaco di Volterra: “Ora bisogna mettere in sicurezza l’area della frana” 

“Il nostro obiettivo nel breve periodo è la completa messa in sicurezza dell’area: Mazzolla deve tornare ad avere l’accesso principale al borgo, poi è necessario individuare e fare chiarezza sulle cause del cedimento”. Lo afferma il sindaco di Volterra Marco Buselli dopo un sopralluogo nella frazione dove il giorno di Pasqua c’è stata una frana che ha costretto a far evacuare alcune abitazioni. Buselli sottolinea che “il fatto che la fognatura, poi riparata e la rete dell’acquedotto avessero perdite, deve farci riflettere con urgenza: abbiamo problemi importanti anche per la strada di Doccia, su cui stiamo valutando come operare”.

“Anche là – conclude il sindaco – c’erano problemi su cui Asa,la società che gestisce la rete idrica, e’ intervenuta. Il problema è che siamo costretti a rincorrere le emergenze. Chiediamo una verifica da parte di Asa su tutta la rete e sulle fognature”. Per l’assessore ai lavori pubblici Massimo Fidi “bisogna capire come muoversi per i lavori già affidati nelle settimane scorse per il rifacimento di un muretto laterale sull’accesso secondario: gli interventi partiranno domani mattina senza alcun disagio per l’accesso alla frazione”. “Inoltre – prosegue Fidi – fin da oggi abbiamo provveduto a isolare ulteriormente la parte in frana per proteggere l’area dalle eventuali piogge previste da domani”.