Maltempo, tempesta sulle Alpi: 14 escursionisti intrappolati a Pigne d’Arolla, 4 morti e altri 5 in condizioni disperate [LIVE]

Giornata drammatica sulle Alpi del Canton Vallese dove, a causa del maltempo, sono deceduti 4 alpinisti e 5 sono stati ricoverati in gravissime condizioni. Il gruppo di 14 alpinisti, di nazionalità italiana, svizzera e tedesca, non essendo riusciti a raggiungere la capanna di Vignettes, nei pressi della località di Arolla, hanno trascorso la notte al freddo. Il gruppo stava percorrendo il tragitto che da Chamonix conduce a Zermatt.

I soccorritori hanno trovato stamane il gruppo, formato da 14 alpinisti di nazionalita’ italiana, francese e tedesca. Tre delle quattro vittime sono decedute dopo l’arrivo in ospedale, cinque sono tra la vita e la morte. Gli altri soffrono di leggera ipotermia ma non sono in pericolo.