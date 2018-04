Un’autocisterna che trasportava 6mila litri di gpl e’ sprofondata a Cumiana, in strada Pradera, a causa del cedimento dell’asfalto. Le squadre dei vigili del fuoco hanno ancorato la cisterna per evitare che precipitasse in un fossato. Il nucleo Nbcr (nucleare batteriologico chimico radiologico) ha verificato che non vi fossero perdite di gas. Prima di rimuovere la cisterna, e’ necessario svuotarla. L’intervento e’ ostacolato dal Maltempo.