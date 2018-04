Maltempo Usa: i disastri naturali sono costati già 3 miliardi nel 2018

I disastri naturali hanno provocati danni per oltre 3 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei primi 3 mesi del 2018. Lo afferma la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), facendo riferimento all’impatto di un’ondata di maltempo che si è abbattuta sul sudest del paese e a due ondate di gelo, con abbondanti nevicate, sugli stati centrali e sulla costa atlantica.

Nel complesso, per gli eventi in questione hanno perso la vita almeno 34 persone. Secondo la NOOA, il 2017 è stato per gli Usa l’anno più costoso per i danni provocati dagli eventi atmosferici: la cifra complessiva ammonta a 206 miliardi di dollari.