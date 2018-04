Il sindaco di Verrès , Alessandro Giovenzi, ha dichiarato all’ANSA che è in attesa dell’esito “di una perizia geologica per valutare se ci sono le condizioni per la riapertura“.

Maltempo Valle d’Aosta: rimane chiusa la SS26 a Verrès

Prosegue la chiusura del tratto della SS26 a Verrès, all’altezza del bivio per Champdepraz, dove ieri si è staccata una frana a causa delle piogge intense. Il sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi, ha dichiarato all’ANSA che è in attesa dell’esito “di una perizia geologica per valutare se ci sono le condizioni per la riapertura“.

