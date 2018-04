Maratona di Roma, il presidente: “Dopo anni di maltempo stavolta splendeva il sole”

“Dopo anni di maltempo, finalmente stavolta a Roma splendeva il sole e quasi 100.000 persone hanno partecipato alla maratona e alla Fun Run. Il comitato organizzatore ha dimostrato anche quest’anno di saper organizzare un grande evento amato in tutto il mondo. A livello tecnico, poi, siamo risultati i più veloci in assoluto in Italia, un dato che fa capire la qualità degli atleti ingaggiati. Un ringraziamento speciale va a tutte le forze dell’ordine, ai volontari, all’amministratore comunale, a tutte le istituzioni e allo staff di questo evento che non ha eguali su tutto il nostro territorio”: lo ha dichiarato il presidente della maratona di Roma, Enrico Castrucci.