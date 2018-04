Maratona di Roma: 11.730 tagliano il traguardo, anche un 89enne

Squadrone è stato quindi l’atleta più anziano in gara, mentre il più giovane è stato l’irlandese Sadhbh Dalton, 20 anni, che ha chiuso la gara in 4 ore 6 minuti e 12 secondi.

Ben 11.730 coloro che hanno tagliato il traguardo di via del Fori Imperiali in occasione della Maratona di Roma : tra questi anche Angelo Squadrone, 89enne, che effettuato il percorso in 7 ore, 13 minuti e 25 secondi, spiegano gli organizzatori dell’evento.

