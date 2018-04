SpaceX, Elon Musk vuole colonizzare Marte: ecco l’astronave che ci porterà sul Pianeta Rosso

L’astronave per Marte di SpaceX non resterà un prototipo ancora per molto. Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha postato una foto su Instagram del “corpo principale” dell’astronave BFR. La compagnia sta costruendo il veicolo per portare le persone su Marte e altre destinazioni del sistema solare.

Questo veicolo in compositi di fibra di carbonio sarà molto grande: 48 metri di lunghezza per 9 di ampiezza. E questo vale solo per l’astronave, che probabilmente ospiterà 100 o più passeggeri alla volta. Il BFR includerà anche un razzo, che avrà 31 motori e sarà in grado di sollevare 150 tonnellate fino all’orbita terrestre bassa. La combinazione razzo-astronave sarà alta 106 metri quando assemblata ed entrambi i componenti saranno totalmente riutilizzabili, secondo quanto dichiarato da Musk.

SpaceX pianifica di usare il BFR per aiutare a stabilire una città di un milione di persone su Marte, idealmente nei prossimi 50 anni. La prima missione equipaggiata sul Pianeta Rosso dovrebbe avvenire negli anni del 2020, secondo Musk.

Il veicolo, che la compagnia pianifica di costruire presso una nuova struttura a Long Beach (California), dovrebbe essere pronto per il primo breve test di volo entro la prima metà del 2019. Il sistema sarà estremamente flessibile e SpaceX pianifica di utilizzare il razzo per diversi scopi, dall’insediamento planetario ai lanci di satelliti al trasporto di persone sulla Terra. In effetti, Musk ha dichiarato che la compagnia mira ad eliminare gradualmente gli altri razzi e veicoli spaziali per lasciare tutto sulle spalle del BFR.