Meningite, un caso sospetto nelle Marche: scatta la profilassi

Paura a Fano, dove un sospetto caso di meningite ha messo in allarme i genitori dei bambini dell’asilo nido Gaggia, dove una bimba di 2 anni è stata ricoverata sabato all’ospedale di Pesaro. La piccola, colpita probabilmente da meningite da batterio meningococco, è stata messa in isolamento e sottoposta tempestivamente a terapia antibiotica. Le sue condizioni sono in miglioramento.

Per precauzione è stata attivata la profilassi per i 39 bambini che frequentano lo stesso asilo nido, insieme ai 14 operatori, i familiari della piccola e tutte le persone con cui è venuta a contatto negli ultimi giorni, tra cui il medico di base e il personale del reparto di pediatria di Pesaro.