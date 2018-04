Un’anziana bellunese lo scorso mercoledì era stata ricoverata in ospedale a Padova per sepsi da meningite: l’83enne è deceduta. La donna, che si trovava in vacanza ad Abano Terme, è stata trovata priva di sensi in camera sua. Portata in ospedale, è stata sottoposta ai test che hanno confermato il sospetto di meningite. E’ quindi scattata la profilassi antibiotica per il personale dell’albergo che era entrato in contatto con lei.