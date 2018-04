Meningite: uomo di 68 anni di Rapallo in gravi condizioni

Un uomo di 68 anni di Rapallo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lavagna a causa di una sepsi da meningicocco. Lo riferisce la Regione Liguria. Il paziente si è presentato ieri al Pronto soccorso riferendo di avere la febbre da un giorno. L’esame del sangue ha confermato la diagnosi di sepsi meningococcica.

L’uomo è stato subito ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono giudicate gravi. La Asl 4 Chiavarese ha già provveduto ad effettuare la profilassi sul personale sanitario in servizio e sui parenti del paziente. E’ in corso la profilassi sui contatti stretti da parte del personale della Struttura complessa di Igiene e Sanità Pubblica.