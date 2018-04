Torna la paura in Sardegna a causa della meningite: un uomo di 40 anni di Carbonia è stato trasferito a Cagliari, all’ospedale Santissima Trinità. Ricoverato al Sirai, il trasferimento è stato deciso in seguito alle analisi svolte. Le sue condizioni non sono gravi, come spiega l’Assl in una nota.