Meteo, caldo in Emilia Romagna: tutti al mare

“A guardare la spiaggia oggi sembra quasi di essere già in luglio”. Così Simone Battistoni, presidente del Sib Emilia-Romagna e titolare del ‘Bagno Milano’ a Cesenatico, in piena Riviera Romagnola, commenta, parlando all’AdnKronos, l’affluenza sulle spiagge durante il primo week end di caldo e bel tempo della stagione. “Certo – spiega Battistoni – i numeri ovviamente non sono ancora quelli dell’estate, siamo appena ad aprile, tuttavia, proprio perché la stagione è appena iniziata l’affluenza è molto buona. Tantissimi oggi sono distesi in riva al mare in costume da bagno, ci sono molte famiglie, tanti bambini, la spiaggia è già attrezzata, i giochi per i più piccoli sono già affollati, le docce sono in funzione, i bagni sono operativi, c’è chi gioca a beach volley e chi a ping pong. L’attività è uguale all’estate, insomma, ovviamente tenendo presente la proporzione numerica”.

Il clima, tra i gestori degli stabilimenti, è quindi di ottimismo. “Quest’anno, grazie al meteo, abbiamo iniziato molto prima rispetto al 2017, anche se poi c’è da dire che quella dell’anno scorso è stata una stagione che si ricorda per la vita. La mia famiglia ha il bagno da 90 anni e una stagione, dal punto di vista meteorologico, come quella di un anno fa capita molto di rado, 4 mesi senza pioggia sono casi eccezionali. Però certo, quest’anno siamo partiti in anticipo grazie al bel tempo, oggi è proprio una giornata da mare. E un peccato non esserci”.

Tra l’altro, racconta Battistoni, “in un periodo di bassa stagione come questo c’è un altro vantaggio. Solitamente la Riviera, apprezzata in Italia e all’estero per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e i tantissimi servizi, ha un unico lato negativo, per così dire: è un po’ irreggimentata perché chiaramente qui è tutto organizzato, non ci sono spiagge allo stato brado. Ma in questo periodo, maggio compreso, questo piccolo lato negativo viene a mancare: all’inizio della stagione c’è meno affollamento e si può andare allo stabilimento, chiedere un ombrellone e collocarlo dovunque si desideri. In pratica si può fare una croce per terra e lì si pianta l’ombrellone, come fosse una caccia al tesoro”.

Prenotazioni, comunque, in Riviera non ne mancano: “Più che per gli ombrelloni, sono i ristoranti degli stabilimenti ad avere già molte prenotazioni – conferma Battistoni – anche in vista dell’1 maggio”. “Abbiamo appena aperto e oggi il tempo ci aiuta perché sono giornate bellissime – spiega ad AdnKronos anche Giancarlo Cappelli, del sindacato italiano balneari Emilia-Romagna -. La stagione è appena iniziata ma c’è già gente che viene al mare, soprattutto per un pranzo al ristorante o un aperitivo. I locali quindi sono pieni e le premesse sono molto buone. Poi certo, incrociamo le dita, tutto dipende dal tempo. Ma come sempre siamo ottimisti che quest’anno andrà bene”.

“L’aspetto più bello – racconta Battistoni – è che ora c’è un clima di relax simile a settembre, solo che è più allegro: a settembre, del resto, si va verso la conclusione dell’estate mentre ora si celebra la fine dell’inverno, c’è entusiasmo, la gente ha voglia di svestirsi e godere il sole”. Uno sguardo al di fuori dei confini regionali e l’impressione che la stagione sia iniziata su una nota positiva è condivisa anche altrove.

“Il sole di oggi sta attirando tanti turisti al mare, dal 50 al 70% degli stabilimenti balneari sono già aperti a scopo elioterapico secondo le regioni, tutti i servizi di spiaggia essenziali sono già operativi: dal parco bimbi alle docce, dal lettino all’ombrellone, dal bar al ristorante – afferma Riccardo Borgo, presidente nazionale del Sib, aderente a Confcommercio -. Le prenotazioni per la stagione estiva 2018 stanno andando molto bene, in modo particolare, grazie anche al lavoro svolto dagli imprenditori balneari negli ultimi anni, la percentuale di fidelizzazione (coloro cioè che riconfermano lo stesso ombrellone) in alcune località arriva a sfiorare l’85%”.

Al di là dell’Appennino, in Versilia, ad esempio, “i ristoranti sulla spiaggia sono stati presi d’assalto. D’altronde, dopo un inverno con tanta neve, sono tanti quelli che non rinunciano a un piatto di spaghetti con le vongole in riva al mare, ma stavolta baciati dal sole”. “La stagione, iniziata in anticipo in maniera quasi imprevista, sta entusiasmando i nostri clienti – conclude Borgo -. Se il buongiorno si vede dal mattino siamo partiti con il piede giusto, grazie anche al lavoro degli imprenditori balneari che già da questo week-end mettono a disposizione la maggior parte dei servizi. Se posso azzardare una previsione per la stagione estiva: sarebbe bello poter replicare i risultati raggiunti lo scorso anno”.