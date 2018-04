Meteo, oggi 27 gradi a Torino: le massime saliranno ancora 

Temperature in continuo aumento fino a sabato prossimo sul Piemonte. Le previsioni di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) indicano massime a 24-28 gradi, in pianura e bassa collina, con quota dello zero termico in salita fino a 3.500-3.600 metri.

Gia’ oggi nel centro di Torino il termometro ha raggiunto i 27 gradi, ad Avigliana 26.6, a Cerano (Novara) 26.4. Il caldo ha sorpreso anche i consiglieri della Regione Piemonte al punto che il presidente dell’assemblea Nino Boeti, poiche’ l’aria condizionata non e’ ancora in funzione, ha consentito ai consiglieri di non indossare la giacca, come prescrive il regolamento dell’aula.