Il miliardario ed ex sindaco di New York Michael Bloomberg devolverà 4,5 milioni di dollari come impegno finanziario degli Stati Uniti per l’Accordo sul clima di Parigi: lo ha reso noto lo stesso fondatore dell’omonima agenzia di stampa nel corso di un’intervista alla CBS.

Bloomberg si è augurato che entro l’anno prossimo Trump cambi idea sul ritiro degli Stati Uniti dall’accordo siglato nell’ambito della COP21.