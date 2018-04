Viaggi & Turismo: ecco i 3 migliori aeroporti del mondo

Singapore Changi, Zurigo e Istanbul-Atatürk, sono questi i migliori aeroporti del mondo secondo la classifica stilata da eDreams sulla base delle 50.000 recensioni rilasciate dai propri clienti internazionali. Oltre al ranking generale, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, realizza anche diverse classifiche per alcuni dei servizi più importanti messi a disposizione dagli aeroporti: offerta gastronomica, varietà di negozi ed eccellenza delle lounge.

L’aeroporto di Singapore Changi, in vetta alla classifica, è considerato dai viaggiatori il luogo ideale dove passare le ore di attesa tra un volo e l’altro. L’ambiente confortevole e i servizi eccellenti fanno da sfondo a una realtà che, grazie alle sue numerose peculiarità, va al di là del semplice luogo di passaggio: una piscina panoramica, due cinema, un centinaio di postazioni internet, oltre 350 negozi per acquistare beni di prima necessità e capi di lusso dei grandi brand del fashion, ma anche un giardino di farfalle e una piantagione di orchidee.

Finissima cioccolata fondente, praline e cialde ripiene, sono alcuni dei prodotti alimentari di eccellenza che si possono acquistare nell’aeroporto svizzero di Zurigo, che guadagna la medaglia d’argento nel ranking generale e una posizione di prestigio in ogni classifica stilata da eDreams: ristorazione, shopping e sale d’attesa. Come testimonia, infatti, la recensione di un passeggero, lo scalo svizzero è una struttura unica nel suo genere: “Per me è l’aeroporto più bello del mondo!”

Al terzo posto nella classifica l’aeroporto di Istanbul-Atatürk, che ottiene consensi anche per gli store del suo duty free, che accoglie i viaggiatori in transito, e per essere la sede di una delle più prestigiose lounge della compagnia Turkish Airlines, ma anche perché garantisce controlli di sicurezza minuziosi, ma veloci, ottimi collegamenti e vicinanza al centro città.

Per quanto riguarda l’Italia, al nono posto troviamo l’aeroporto di Roma Fiumicino, che scala la classifica dei migliori scali aeroportuali del mondo grazie ai piani di ammodernamento portati avanti nel corso degli ultimi anni: modernità e accoglienza ai passeggeri sono le sue migliori caratteristiche. L’aeroporto di Fiumicino diventa così uno dei più efficienti e competitivi nel panorama internazionale.