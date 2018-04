Milano, crollo palazzina a Rescaldina: dopo una settimana trovato cane ancora vivo

Un cane di razza “shatush” è stato trovato ancora vivo sotto le macerie della palazzina di Rescaldina, nel Milanese, crollata una settimana fa: è stato salvato dai vigili del fuoco. L’animale è di proprietà di una delle famiglie coinvolte nell’evento: i pompieri lo hanno tratto in salvo dopo aver sentito dei rumori provenienti da una piccola apertura.

Dopo averlo fatto bere e riscaldato, un vigile lo ha tenuto in braccio, perché tremava ancora per il freddo e per lo shock, fino all’arrivo del veterinario.

Il cane ha solo delle piccole escoriazioni, ma le sue condizioni di salute sono buone: verrà restituito ai proprietari, a cui si è riusciti a risalire tramite il chip.