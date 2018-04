TV, Rai1: a “Paesi che Vai” Modena, sulle tracce degli Estensi

Domenica 22 aprile, su Rai1 alle 9.40, “Paesi che Vai”, il programma ideato e condotto da Livio Leonardi che racconta l’immenso patrimonio artistico culturale, naturalistico, enogastronomico e agroalimentare del nostro Paese, dedica la puntata a Modena, città patrimonio mondiale dell’Unesco. Con la sua Piazza Grande, la Cattedrale e la Torre della Ghirlandina, Modena fa parte dal 1997 della lista dei tesori mondiali da tutelare. Una volta era una “città d’acqua” e molte delle sue strade erano canali, oggi tutti sotterranei. Cicerone, sottolineando la ricchezza del suo territorio, la chiamò “Mùtina Splendidissima”. Il centro storico evoca la grandezza del Ducato degli Este, grazie alla quale questa città divenne Capitale di Stato dalla fine del cinquecento al 1859. Il suo Palazzo Ducale fu sede della Corte tra il Seicento e l’Ottocento e dall’Unità d’Italia il Palazzo ospita la prestigiosa Accademia militare. Livio Leonardi percorrerà le tracce dell’importante Ducato che regnò sulla città di Modena per quasi tre secoli, conducendo i telespettatori alla scoperta del Palazzo Ducale, del Duomo, della Galleria Civica, del Teatro Comunale e del Palazzo Ducale di Sassuolo. Inoltre si assaggerà un salume dal sapore unico, grazie a una famiglia che da più di 60 anni produce la mortadella e si entrerà in una cucina molto speciale per scoprire i segreti dell’antica tradizione delle paste artigianali tipiche di questo territorio. Per finire il viaggio, si proseguirà tra i tesori di un parco naturale dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, il parco regionale del Delta del Po.