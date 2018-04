Infortunio sul Monte Ceva, stamattina, per una ragazza che durante un’escursione si è ferita a una gamba. Raggiunta dal Soccorso alpino di Padova, una volta prestate le prime cure, l’escursionista è stata calata con la barella portantina per il primo tratto più ripido e successivamente trasportata a spalla lungo il sentiero. In un’ora la squadra ha raggiunto la strada, dove ha affidato l’infortunata all’ambulanza in attesa, poi partita in direzione dell’ospedale di Abano Terme.