“Assistiamo sconfortati all’ennesima tragedia: morto a Catania, per complicanze da morbillo, un bimbo di soli 10 mesi. Spero che si riesca a comprendere l’importanza dell’immunità di gregge, unica arma contro una malattia che causa la morte”. Lo afferma in un tweet il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in merito all’importanza della vaccinazione anti-morbillo.