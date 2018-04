Morbillo, Ricciardi (ISS): in Italia record di decessi, uno ogni mille casi

“Normalmente, ogni tremila casi di morbillo c’è un morto, invece in Italia stiamo avendo addirittura un decesso ogni mille, un record mondiale dal punto di vista della casistica“: lo ha dichiarato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, a margine della presentazione a Roma del progetto “Abbiamo i numeri giusti”. “Probabilmente ciò è dovuto ad un combinato di aggressività del virus e debilitazione di questi soggetti che poi muoiono“. “In Sicilia non c’è una emergenza morbillo, ma un problema acuto, che può però presentarsi in qualsiasi regione del nostro Paese“.

“Oggi abbiamo decine di migliaia di adulti che non sono immuni, o perché non hanno avuto la malattia o perché non sono stati protetti con le vaccinazioni. In questo bacino è normale, in un mondo così mobile, che ci siano poi delle persone che si ammalano. E quindi abbiamo milioni di ammalati nel caso dell’influenza e migliaia per il morbillo“.