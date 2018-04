Musei di Nervi: ricordando Sirotti, dal 21 aprile al 6 maggio

I Musei di Nervi ricordano la figura del pittore Raimondo Sirotti di Bogliasco, a un anno dalla scomparsa, ospitando due magnifici olii legati al tema dei fiori che saranno allestiti, per tutto il periodo di Euroflora 2018, alle Raccolte Frugone in dialogo coi dipinti fin de siècle del museo e con le decorazioni floreali magistralmente realizzate dalle socie dell’Ente Decorazione Floreale per Amatori di Genova.

Sciabolate di colori impastati di luce, come improvvisi scoppi di energia colorata, evocano sulle tele rose, mimose, calle, boschi ombrosi, scorci di segreti giardini, vetegazione lussureggiante e rigogliosa, un vero trionfo della vita e della natura, colta al di là di vetri e filtri della memoria.

Raimondo Sirotti per molto tempo ha lavorato coi Musei di Nervi, giungendo nel 2006 a realizzare una mostra site-specific dedicata a un percorso di indagine sulle profonde relazioni cromatiche tra la pittura dell’Ottocento e del Novecento e la contemporaneità dei suoi pennelli.

RAIMONDO SIROTTI

Raimondo Sirotti è nato nel 1930 a Bogliasco (GE), dove attualmente ha vissuto e lavorato. Pittore, ricercatore artistico, docente, è stato presidente dell’Accademia Linguistica di Belle Arti di Genova. Le sue opere hanno un rapporto ottico con la luce e il paesaggio e i colori sono ben presenti e luminosi, con i suoi quadri che bene rappresentano la terra ligure dalle cromie tipiche di questo artista. Ha lavorato alla decorazione degli interni di grandi navi, ha realizzato opere per edifici pubblici quali gli arazzi che ornano il foyer del Teatro Carlo Felice di Genova e altri interventi a Chiavari, Camogli, Bogliasco. Per dieci anni è stato anche il Sindaco della natia Bogliasco provincia di Genova. Dopo i soggiorni parigini del 1947 nel 1952 ha iniziato a lavorare presso la fabbrica di ceramiche Mazzotti ad Albisola dove ha poi continuato a soggiornare a varie riprese frequentando tutte le altre botteghe della cittadina e realizzando alcuni lavori importanti presso le Ceramiche Pierluca.

IL SONETTO CHE GLI DEDICO’ iL POETA GENOVESE EDOARDO SANGUINETI.

SONETTO SIROTTI

vedo verde (anche adesso: e vedo vero, ma velato, veloce):

trema appena:

poi scende molto, poi si strappa:

è piena palude (che è il pensiero di un pensiero):

vedo le acque confuse: ma è un sentiero di vetro, vedo ancora:

è una catena di luci (e si cancella):

è pietra, è vena ventosa: e vedo odori:

e vedo, nero ma ormai soffiato, il lampo vegetale:

(colano specchi deformati, in forme deformanti):

ma il fiore è minerale, se esplode: (lo rimescola un abnorme riflesso):

e già germoglia:e l’animale non resiste:

(io lo vedo in ombre,in orme):