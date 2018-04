Tumori: le mutazioni Brca1 e Brca2 un rischio anche per gli uomini

Una ricerca dell’Università della California di Los Angeles, pubblicato su Jama Oncology, ha analizzato dati del 2015 tratti dallo U.S. National Health Interview Survey, un sondaggio nazionale relativo alla salute, scoprendo che le mutazioni Brca1 e Brca2, i cosiddetti “geni Jolie”, rappresentano un alto rischio di cancro al seno e alle ovaie per le donne, ed un rischio anche per gli uomini. nel caso degli uomini, con una mutazione BRCA il rischio di cancro al seno aumenta di 100 volte, ma aumenta anche quello di tumori della prostata spesso aggressivi che si verificano in età giovanile e si sono riscontrate associazioni anche ad altre neoplasie, come il cancro del pancreas e il melanoma.

Si è anche rilevato che pochi uomini negli Stati Uniti si sono sottoposti a screening per queste mutazioni di geni: circa 2,5 milioni di persone hanno effettuato test genetici per il cancro, e le donne quasi tre volte più degli uomini (il 73% contro il 27%).