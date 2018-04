Ingegneri per l’auto del futuro: nasce a Napoli la Kineton Academy

Oggi un’automobile incorpora molto più potere computazionale di quanto ne disponesse la Nasa per inviare astronauti sulla Luna nel 1969. Tra macchine a guida autonoma e interfacce sempre più naturali per far dialogare l”’intelligenza” dell’autoveicolo e quella dell’autista, gli ingegneri specializzati nel settore automobilistico sono i testimoni più diretti della rivoluzione 4.0.

Una trasformazione che richiede competenze sempre più specialistiche per rispondere a un mercato in rapida evoluzione e a una domanda di lavoro in continua crescita. Per preparare giovani ingegneri ai più evoluti scenari dell’automotive nasce a Napoli la Kineton Academy, una full immersion di 4 mesi nelle più innovative soluzioni delle auto del futuro.

Ammessi dopo una rigorosa procedura selettiva gli studenti, a partire da lunedì 16 aprile, non solo potranno aggiornarsi su sistemi avanzati di guida assistita, imparare tutto sui veicoli elettrici ed ibridi e le sofisticate funzionalità dell’infotainment per veicoli sempre connessi, ma saranno anche retribuiti. Il corso dal valore complessivo di 6000 euro, completamente coperto da Kineton, permetterà ad almeno il 35 per cento degli studenti di essere assunto con posizione permanente in Kineton ricevendo inoltre un bonus premio di 1000 euro nella prima busta paga.

”L’Academy – spiega Giovanni Fiengo, direttore della Kineton – nasce per creare un ponte tra l’università e il mondo del lavoro. Le principali tematiche derivano da espresse richieste del mercato automotive, che oggi ha un enorme bisogno di competenze sempre più specifiche. Visto quello che succede intorno, nel nostro settore viviamo una condizione paradossale per cui non si riesce a evadere una domanda crescente di lavoro. Big player del mercato internazionale chiedono più specialisti di quelli che riusciamo a offrire. Noi conosciamo bene il livello della formazione garantito dalle università campane e crediamo moltissimo nella determinazione dei giovani di questo territorio. Per questo abbiamo deciso di avviare la Kineton Academy’‘.

Fondata nel marzo del 2017, Kineton è una startup innovativa specializzata in servizi e prodotti ingegneristici per i settori Automotive, Media e Ict. Tra i clienti figurano grandi marchi come Honeywell, Ferrari, Maserati, Draxlemaier, FCA, Panasonic, Cisco, RAI, Comelit e Sky.

L’Academy gode della partnership di Tecnosistem Spa, società partenopea specializzata in ingegneria avanzata (automotive, edilizia, aerospazio, infrastrutture, difesa e sistemi ferroviari) con la quale Kineton collabora proficuamente nell’ambito del settore automotive, e di Stoà, Istituto di Studio per la Direzione e Gestione d’impresa. I corsi dell’Academy saranno organizzati su due moduli.

Il primo sarà un corso di base sull’automotive. Il secondo modulo, più specialistico, riguarderà tre macro-argomenti: Sistemi elettrici, Infotainment e Adas (Advanced driver-assistance systems), ovvero Sistemi Avanzati di Guida Autonoma. Il corso che si terrà presso la sede di Kineton (a Napoli in Via Gianturco), comprende anche la preparazione per il conseguimento del certificato Cambridge English per la conoscenza della lingua inglese.