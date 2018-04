“La prognosi resta riservata per le prossime 24 ore. Vi faremo sapere mano mano ma siamo molto soddisfatti per il decorso“: lo ha dichiarato il professor Francesco Musumeci dell’ospedale San Camillo in riferimento alla situazione del presidente emerito Giorgio Napolitano operato nella notte al cuore d’urgenza. “Fare delle previsioni assolute è impossibile, il paziente ha 93 anni“.