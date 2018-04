Occhio secco femminile: dal 2 al 31 maggio la Campagna nazionale di Prevenzione e Diagnosi

Al via la seconda edizione della Campagna Nazionale di Prevenzione e Diagnosi dell’Occhio Secco, quest’anno dedicata esclusivamente all’universo femminile.

Dal 2 al 31 maggio, le équipe di specialisti dei 14 Centri aderenti distribuiti su tutto il territorio nazionale saranno a disposizione della popolazione femminile per offrire screening gratuiti.

La Campagna è promossa dal Centro Italiano Occhio Secco di Milano (CIOS) – diretto dal dottor Lucio Buratto e prima struttura italiana di eccellenza nella cura di questa patologia – con la collaborazione dell’Università dell’Insubria di Varese, il patrocinio richiesto del Ministero della Salute, e il patrocinio di Regione Lombardia e della SOI Società Oftalmologica Italiana.

Le visite, prenotabili esclusivamente sul sito “centroitalianoocchiosecco”, saranno riservate esclusivamente alle donne che, soprattutto nelle delicate fasi di menopausa e gravidanza, possono incorrere in importanti problemi di secchezza oculare.

Le città in cui sarà possibile sottoporsi agli screening gratuiti sono: Milano, Torino, Cuneo, Padova, Varese e Rapallo per il Nord Italia, Arezzo, Roma e Napoli per il Centro, Catania e Lecce per il Sud e le Isole.